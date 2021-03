Traffico Roma del 25-03-2021 ore 07 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 25 marzo 2021) Luceverdeuna buona giornata ben trovati dalla redazione in studio Daniele guerrisi poco e laregistrato in città soprattutto in virtù delle limitazioni agli spostamenti a causa dell’emergenza sanitaria in corso alla Trionfale attenzione a un incidente in via Augusto Tamburini all’altezza di via Ezio Sciamanna lieve rallentamento sulla raccordo in carreggiata interna la diramazione disu dalla Ardeatina in esterna dalla rustica al bivio per laL’Aquila e proseguendo sulla tratto Urbano dellaL’Aquila rallentamenti da via Filippo Fiorentini fino alla tangenziale est verso centro code a tratti anche sulla diramazione diSud a partire da Torrenova per le difficoltà di immissione sul Raccordo da ricordare i lavori sullaFiumicino ...