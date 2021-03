“Tradimenti ‘vietati’ in zona rossa, noi investigatori privati sul lastrico” (Di giovedì 25 marzo 2021) “Tradimenti coniugali ‘vietati’ con la zona rossa rischiano di lasciare sul lastrico gli investigatori privati. Non è una battuta, ma la triste realtà che vede anche assottigliarsi l’attività di controllo per chi si assenta sul lavoro”. Lo dice, in un’intervista all’Adnkronos/Labitalia, Luciano Tommaso Ponzi, presidente di Federpol, Federazione italiana degli istituti privati per le investigazioni, le informazioni e la sicurezza. “Con le regole da seguire nelle aree rosse – ammette – è difficile tradire il coniuge e assentarsi dal lavoro per motivi di salute. Molte aziende, infatti, anche con 700 dipendenti, hanno ridotto a zero l’assenteismo perché se si va dal medico si è obbligati a fare il tampone che, se risulta positivo, obbliga a stare a casa ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 25 marzo 2021) “coniugalicon larischiano di lasciare sulgli. Non è una battuta, ma la triste realtà che vede anche assottigliarsi l’attività di controllo per chi si assenta sul lavoro”. Lo dice, in un’intervista all’Adnkronos/Labitalia, Luciano Tommaso Ponzi, presidente di Federpol, Federazione italiana degli istitutiper le investigazioni, le informazioni e la sicurezza. “Con le regole da seguire nelle aree rosse – ammette – è difficile tradire il coniuge e assentarsi dal lavoro per motivi di salute. Molte aziende, infatti, anche con 700 dipendenti, hanno ridotto a zero l’assenteismo perché se si va dal medico si è obbligati a fare il tampone che, se risulta positivo, obbliga a stare a casa ...

Advertising

PharrisGiacomo : RT @Adnkronos: '#Tradimenti 'vietati' in zona rossa, noi investigatori privati sul lastrico' - LaCiuraRaffaele : RT @FraBaraghini: 'Tradimenti 'vietati' in zona rossa”. ?? Tu, ?@nonleggerlo? - battito_inter : RT @Adnkronos: '#Tradimenti 'vietati' in zona rossa, noi investigatori privati sul lastrico' - FraBaraghini : 'Tradimenti 'vietati' in zona rossa”. ?? Tu, ?@nonleggerlo? - grillotalpa : RT @Adnkronos: '#Tradimenti 'vietati' in zona rossa, noi investigatori privati sul lastrico' -