Ultime Notizie dalla rete : Totti chiamata Totti e la chiamata a Pirlo e Del Piero: 'Come si mangia in India?' MILANO - Un esilarante Antonio Cassano , enfant terrible interpretato da Gabriel Montesi, irrompe sulla scena dei nuovi episodi di SPERAVO DE MORÌ PRIMA , la serie Sky Original su Francesco Totti che torna domani alle 21.15 su Sky e su NOW con un nuovo appuntamento ricchissimo di sorprese. Intanto, si conferma il grande successo del debutto della serie : i primi due già apprezzatissimi ...

Poesia: Antonio e la testa matta Così che nel 2001 dal Cupolone ecco la chiamata della Roma del Pupone (Totti) . La coppia sembra stellare, quella 18 sulle spalle, che ti aveva portato fortuna nella tua Bari, e le gerarchie almeno ...

Totti e la chiamata a Pirlo e Del Piero: "Come si mangia in India?" Corriere dello Sport.it Ilary Blasi conduttrice dell’Isola: ora è lei a lasciare a casa Totti Ilary Blasi: da quando conduce l'Isola dei Famosi la domenica è lei a lasciare a casa il marito Francesco Totti! Tutti i segreti della coppia ...

Speravo de morì prima: i consigli di Pirlo e Del Piero (quelli veri). VIDEO Ci sono anche Andrea Pirlo ed Alex Del Piero (quelli veri) a dare consigli a Castellitto-Totti. Con l'attuale allenatore della Juve l'attore parla della questione inerente al rinnovo del contratto e d ...

