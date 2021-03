Total War: Rome Remastered sta per arrivare con grafica in 4K, nuove fazioni e molto altro (Di giovedì 25 marzo 2021) Attraverso un comunicato stampa, SEGA ha annunciato il lancio di Total War: Rome Remastered, previsto per il 29 aprile. Con questa edizione completamente rimasterizzata, creata in collaborazione con Feral Interactive, i giocatori potranno rivivere la premiata serie di giochi di strategia, grazie a numerosi miglioramenti apportati sia alla grafica, sia alle meccaniche di gioco. Total War: Rome Remastered offre un'esperienza di gioco moderna senza tradire l'originale formula di Total War che ha appassionato gli amanti del genere strategico per oltre vent'anni. Tra le novità e i miglioramenti troverai una grafica completamente rinnovata, il supporto per la risoluzione Ultra HD, una scelta più ampia di fazioni giocabili e ... Leggi su eurogamer (Di giovedì 25 marzo 2021) Attraverso un comunicato stampa, SEGA ha annunciato il lancio diWar:, previsto per il 29 aprile. Con questa edizione completamente rimasterizzata, creata in collaborazione con Feral Interactive, i giocatori potranno rivivere la premiata serie di giochi di strategia, grazie a numerosi miglioramenti apportati sia alla, sia alle meccaniche di gioco.War:offre un'esperienza di gioco moderna senza tradire l'originale formula diWar che ha appassionato gli amanti del genere strategico per oltre vent'anni. Tra le novità e i miglioramenti troverai unacompletamente rinnovata, il supporto per la risoluzione Ultra HD, una scelta più ampia digiocabili e ...

