Total War: Rome Remastered annunciato con grafica in 4K, nuove fazioni e molto altro (Di giovedì 25 marzo 2021) Attraverso un comunicato stampa, SEGA ha annunciato il lancio di Total War: Rome Remastered, previsto per il 29 aprile. Con questa edizione completamente rimasterizzata, creata in collaborazione con Feral Interactive, i giocatori potranno rivivere la premiata serie di giochi di strategia, grazie a numerosi miglioramenti apportati sia alla grafica, sia alle meccaniche di gioco. Total War: Rome Remastered offre un'esperienza di gioco moderna senza tradire l'originale formula di Total War che ha appassionato gli amanti del genere strategico per oltre vent'anni. Tra le novità e i miglioramenti troverai una grafica completamente rinnovata, il supporto per la risoluzione Ultra HD, una scelta più ampia di ... Leggi su eurogamer (Di giovedì 25 marzo 2021) Attraverso un comunicato stampa, SEGA hail lancio diWar:, previsto per il 29 aprile. Con questa edizione completamente rimasterizzata, creata in collaborazione con Feral Interactive, i giocatori potranno rivivere la premiata serie di giochi di strategia, grazie a numerosi miglioramenti apportati sia alla, sia alle meccaniche di gioco.War:offre un'esperienza di gioco moderna senza tradire l'originale formula diWar che ha appassionato gli amanti del genere strategico per oltre vent'anni. Tra le novità e i miglioramenti troverai unacompletamente rinnovata, il supporto per la risoluzione Ultra HD, una scelta più ampia di ...

