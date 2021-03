Toscana zona rossa? Giani: “Regione è zona arancione” (Di giovedì 25 marzo 2021) Toscana in zona rossa? “Direi proprio di no: siamo a 248 nuovi casi di coronavirus su 100mila abitanti, e abbiamo un Rt di 1,09-1,10, quindi siamo in zona arancione”. Eugenio Giani, governatore della Toscana, ‘scommette’ sulla permanenza della Regione in zona arancione, con regole e misure meno restrittive rispetto ai divieti che scatterebbero con l’ingresso in zona rossa. Il verdetto arriverà domani con il monitoraggio dell’Iss, i dati della cabina di regia e l’eventuale ordinanza del ministro della Salute. Ieri, 24 marzo, in Toscana sono stati registrati 1.197 contagi su 16.369 tamponi molecolari e ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 25 marzo 2021)in? “Direi proprio di no: siamo a 248 nuovi casi di coronavirus su 100mila abitanti, e abbiamo un Rt di 1,09-1,10, quindi siamo in”. Eugenio, governatore della, ‘scommette’ sulla permanenza dellain, con regole e misure meno restrittive rispetto ai divieti che scatterebbero con l’ingresso in. Il verdetto arriverà domani con il monitoraggio dell’Iss, i dati della cabina di regia e l’eventuale ordinanza del ministro della Salute. Ieri, 24 marzo, insono stati registrati 1.197 contagi su 16.369 tamponi molecolari e ...

