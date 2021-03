Torvaianica | concessioni balneari al bando | aperte le buste | ecco chi ha partecipato

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 25 marzo 2021) Sono statequesta mattina presso il Comune di Pomezia, intorno alle ore 11:30, leriguardanti la messa adei primi due stabilimentidia cui erano state revocate le, per mancato versamento dei canoni o per (presunti) abusi edilizi. Alhanno10 società per l’affidamento dello stabilimento Cleopatra e una sola per La Perla Nera. Riguardo quest’ultimo, la situazione è infatti piuttosto complessa: gli attuali gestori hanno infatti presentato ricorso al Tar avverso il provvedimento di decadenza, e i giudici hanno posto una sospensiva sull’atto emanato dal Comune di Pomezia, rimandando la questione al 7 luglio. Qualora il Tar dovesse dare ragione ai gestori, cosa succederebbe agli ...