Torna Earth Hour | un’ora al buio per salvare il Pianeta

Earth Hour, il più grande evento globale del Wwf per il clima Torna sabato 27 marzo con la sua 13esima edizione e lo slogan "Speak Up For Nature". Tutti i cittadini del mondo sono invitati spegnere le luci per un'ora, dalle 20.30, e a dare voce alla natura. Oltre alle luci di tantissime abitazioni, anche tanti spazi pubblici e i più grandi monumenti di tutti i Paesi del mondo prenderanno parte a questa 'ola di buio' dal grande valore simbolico: far sentire la propria voce per la tutela della natura, alleata dell'uomo contro gli effetti della crisi climatica ogni giorno più devastanti. Quest'anno al fianco del Wwf per l'Ora della Terra ci sono anche tanti volti noti della musica, dello spettacolo e dei social. E come ogni anno non manca la preziosa partecipazione di imprese e istituzioni.

