Tommaso Zorzi incontra Giorgia Meloni e scoppia la polemica | “Lecchi il cu*o a chi calpesta i tuoi diritti” Lui replica così – VIDEO

(Di giovedì 25 marzo 2021)è stato uno dei protagonisti del “Maurizio Costanzo Show“, tornato in seconda serata su Canale 5 a partire da ieri mercoledì 24 marzo. L’incontro più atteso è stato quello con la leader di Fratelli d’Italiain merito soprattutto al tema LGBT+ e all’aggressione omofoba avvenuta a Roma qualche giorno fa. Tuttavia quando l’influencer vincitore del Grande Fratello Vip ha fatto la sua domanda alla parlamentare, anziché interrogarla sul tema n questione, le ha posto un quesito riguardo all’apertura del voto ai sedicenni che ha scatenato forti polemiche. Il web si è diviso tra chi lo sostiene (“Tommi guarda e passa”) e chi invece è rimasto molto deluso dall’occasione “sprecata”: “Lecca ila gente chei suoipur di arrivare in ...

