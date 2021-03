Toloi già pronto al debutto con l’Italia: col sogno di giocarsi il Mondiale (Di giovedì 25 marzo 2021) Irlanda del Nord, Bulgaria e Lituania: inizia da qui l’avventura dell’Italia di Roberto Mancini nelle qualificazioni al Mondiale 2022 in Qatar, con un triplo appuntamento nel giro di sei giorni che già darà risposte importanti. Per la prima volta nella lista dei convocati del Ct azzurro anche Rafael Toloi, brasiliano di nascita con doppio passaporto grazie ai bisnonni originari del Trentino: il difensore nerazzurro ha convinto a suon di prestazioni in maglia Atalanta e, se è vero che dalla Selecao non è mai arrivata nemmeno una chiamata, l’Italia ha sempre seguito da vicino il suo percorso. Poi l’ok della Fifa e la convocazione, un debutto da condividere con il compagno di squadra Matteo Pessina, una piacevole conferma dopo l’esordio di fine 2020 contro l’Estonia. Per la Nazionale italiana sono due ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 25 marzo 2021) Irlanda del Nord, Bulgaria e Lituania: inizia da qui l’avventura deldi Roberto Mancini nelle qualificazioni al2022 in Qatar, con un triplo appuntamento nel giro di sei giorni che già darà risposte importanti. Per la prima volta nella lista dei convocati del Ct azzurro anche Rafael, brasiliano di nascita con doppio passaporto grazie ai bisnonni originari del Trentino: il difensore nerazzurro ha convinto a suon di prestazioni in maglia Atalanta e, se è vero che dalla Selecao non è mai arrivata nemmeno una chiamata,ha sempre seguito da vicino il suo percorso. Poi l’ok della Fifa e la convocazione, unda condividere con il compagno di squadra Matteo Pessina, una piacevole conferma dopo l’esordio di fine 2020 contro l’Estonia. Per la Nazionale italiana sono due ...

