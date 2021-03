Tokyo2020, al via da Fukushima la staffetta della torcia olimpica (Di giovedì 25 marzo 2021) A un anno dalla decisione sul rinvio delle Olimpiadi di Tokyo 2020, ha preso il via dalla prefettura di Fukushima la staffetta della torcia olimpica. La fiaccola è stata accesa nel simbolico complesso sportivo J-Village, che era servito da base per le operazioni di soccorso dopo il disastro nucleare dell'11 marzo 2011, in una cerimonia contenuta e senza pubblico per via dell'emergenza sanitaria legata al coronavirus. La presidentessa di Tokyo 2020, Seiko Hashimoto, ha manifestato la speranza che la fiamma olimpica possa portare "un raggio di luce alla fine dell'oscurità". A iniziare la staffetta sono state alcune delle giocatrici della nazionale femminile di calcio Nadeshiko, vincitrici della Coppa del mondo nel 2011. Leggi su ilfogliettone (Di giovedì 25 marzo 2021) A un anno dalla decisione sul rinvio delle Olimpiadi di Tokyo 2020, ha preso il via dalla prefettura dila. La fiaccola è stata accesa nel simbolico complesso sportivo J-Village, che era servito da base per le operazioni di soccorso dopo il disastro nucleare dell'11 marzo 2011, in una cerimonia contenuta e senza pubblico per via dell'emergenza sanitaria legata al coronavirus. La presidentessa di Tokyo 2020, Seiko Hashimoto, ha manifestato la speranza che la fiammapossa portare "un raggio di luce alla fine dell'oscurità". A iniziare lasono state alcune delle giocatricinazionale femminile di calcio Nadeshiko, vincitriciCoppa del mondo nel 2011.

