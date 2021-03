Tokyo 2020, iniziato il viaggio della fiamma olimpica (Di giovedì 25 marzo 2021) Il viaggio della fiamma olimpica di Tokyo 2020 è iniziato da Fukushima. Un percorso che durerà 4 mesi e si concluderà il 23 luglio. FUKUSHIMA (GIAPPONE) – Il viaggio della fiamma olimpica di Tokyo 2020 è iniziato da Fukushima. Nel rispetto delle norme anti-Covid, la cerimonia per dare il via al percorso è andata in scena nella giornata di giovedì 25 marzo 2021. Un viaggio che durerà 4 mesi e si concluderà allo Staio Olimpico di Tokyo il 23 luglio, giorno dell’inaugurazione dei Giochi. Saranno 47 le prefetture toccate da questo lungo percorso e circa 10mila tedofori saranno coinvolte per portare la ... Leggi su newsmondo (Di giovedì 25 marzo 2021) Ildida Fukushima. Un percorso che durerà 4 mesi e si concluderà il 23 luglio. FUKUSHIMA (GIAPPONE) – Ildida Fukushima. Nel rispetto delle norme anti-Covid, la cerimonia per dare il via al percorso è andata in scena nella giornata di giovedì 25 marzo 2021. Unche durerà 4 mesi e si concluderà allo Staio Olimpico diil 23 luglio, giorno dell’inaugurazione dei Giochi. Saranno 47 le prefetture toccate da questo lungo percorso e circa 10mila tedofori saranno coinvolte per portare la ...

