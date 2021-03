Tiro a volo, Coppa del Mondo Nuova Delhi 2021: De Filippis sesto al primo turno, bene gli azzurri (Di giovedì 25 marzo 2021) Buone notizie per l’Italia maschile del Tiro a volo, che a Nuova Delhi si sta giocando i pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020. La seconda tappa della Coppa del Mondo 2021 ha visto svolgersi il primo turno di qualificazioni del trap maschile, con gli azzurri che si sono ben posizionati. La sessione con 75 piattelli a disposizione ha visto Daniele Resca sbriciolarne 73 (24-24-25), mentre Valerio Grazini e Mauro De Filippis ne hanno abbattuti 72 (24-24-24). Risultato che proietta Resca al secondo posto della classifica comandata dallo spagnolo Alberto Fernandez (74/75), assieme all’indiano Kynan Chenai, l’altro iberico Antonio Bailon e lo slovacco Michal Slamka, mentre Grazini e De ... Leggi su sportface (Di giovedì 25 marzo 2021) Buone notizie per l’Italia maschile del, che asi sta giocando i pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020. La seconda tappa delladelha visto svolgersi ildi qualificazioni del trap maschile, con gliche si sono ben posizionati. La sessione con 75 piattelli a disposizione ha visto Daniele Resca sbriciolarne 73 (24-24-25), mentre Valerio Grazini e Mauro Dene hanno abbattuti 72 (24-24-24). Risultato che proietta Resca al secondo posto della classifica comandata dallo spagnolo Alberto Fernandez (74/75), assieme all’indiano Kynan Chenai, l’altro iberico Antonio Bailon e lo slovacco Michal Slamka, mentre Grazini e De ...

Advertising

sportface2016 : #Tiro a volo, Coppa del Mondo #NuovaDelhi 2021: i risultati del primo turno di qualificazione di trap maschile e fe… - zazoomblog : Tiro a volo Coppa del Mondo Nuova Delhi 2021: Resca Grazini e De Filippis in buona posizione dopo il primo turno di… - ansacalciosport : Tiro a volo: Cdm in India;De Filippis cerca punti per Tokyo. Italiani in gara a Nuova Delhi, azzurro n.1 ranking vu… - HCLuganoLive : GOL! ?? A un secondo dal rientro di Nodari, un tiro al volo di Andrighetto riporta sotto i Lions al 52’31. Risultato… - beppegi : RT @5cerchiquantes1: Dunque abbiamo festeggiato il nostro anniversario con 2 interviste sammarinesi: viaggio imperdibile attraverso la Repu… -