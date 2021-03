Tiro a volo, Coppa del Mondo 2021 Nuova Delhi: Iezzi, Palmitessa e F. Rossi a centro gruppo dopo il primo turno del trap femminile (Di giovedì 25 marzo 2021) Procede spedito il programma della Coppa del Mondo 2021 di Tiro a volo in quel di Nuova Delhi, che oggi ha visto scendere in pedana le tiratrici di trap per il primo turno di qualificazioni alla finale che si terrà domani. Nell’impianto indiano vi sono iscritte per questo concorso anche le azzurre Alessia Iezzi, Maria Lucia Palmitessa e Fiammetta Rossi che dopo i primi 75 piattelli sparati occupano rispettivamente la nona, la decima e l’undicesima posizione del lotto avendo tutte sbriciolato 65 bersagli (Iezzi: 22-20-23; Palmitessa: 21-22-22; Rossi: 24-20-21). Leggi anche, Tiro a ... Leggi su oasport (Di giovedì 25 marzo 2021) Procede spedito il programma delladeldiin quel di, che oggi ha visto scendere in pedana le tiratrici diper ildi qualificazioni alla finale che si terrà domani. Nell’impianto indiano vi sono iscritte per questo concorso anche le azzurre Alessia, Maria Luciae Fiammettachei primi 75 piattelli sparati occupano rispettivamente la nona, la decima e l’undicesima posizione del lotto avendo tutte sbriciolato 65 bersagli (: 22-20-23;: 21-22-22;: 24-20-21). Leggi anche,a ...

