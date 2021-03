Tina Cipollari, perché ha sempre quel borsellino a UeD. Mistero svelato: ecco cosa contiene (Di giovedì 25 marzo 2021) Di certo Tina Cipollari nel normale scorrimento delle vicissitudini di Uomini e Donne non ha mai dubitato circa la sua popolarità. Anche quando la concentrazione visiva è rivolta alle più acute diatribe sentimentali, la regina dei commenti amorosi può contare su un forte carattere, che come strascico si porta dietro un’attenzione invidiabile. Tra le molte cose che sono state notate sul suo conto nel corso della sua lunghissima collaborazione al fianco di Maria De Filippi, c’è un piccolo dettaglio che nell’era dei social ha dato vita tra il pubblico a dibattiti sempre più corposi e argomentati. Ad accompagnarla in studio c’è costantemente il suo portafoglio. La saturazione d’attesa del pubblico è arrivata al punto massimo. Il Mistero del portafoglio di Tina Cipollari ha ... Leggi su tuttivip (Di giovedì 25 marzo 2021) Di certonel normale scorrimento delle vicissitudini di Uomini e Donne non ha mai dubitato circa la sua popolarità. Anche quando la concentrazione visiva è rivolta alle più acute diatribe sentimentali, la regina dei commenti amorosi può contare su un forte carattere, che come strascico si porta dietro un’attenzione invidiabile. Tra le molte cose che sono state notate sul suo conto nel corso della sua lunghissima collaborazione al fianco di Maria De Filippi, c’è un piccolo dettaglio che nell’era dei social ha dato vita tra il pubblico a dibattitipiù corposi e argomentati. Ad accompagnarla in studio c’è costantemente il suo portafoglio. La saturazione d’attesa del pubblico è arrivata al punto massimo. Ildel portafoglio diha ...

Advertising

sopettona : nessuno ti ha chiesto di fare scenate alla tina cipollari, ti è stato chiesto di parlare di una tematica importante… - Gif_di_Tina : Forse la differenza sta nel fatto che non mi spaccio per un account di informazione e poi parlo di Tina Cipollari... - angelica9_6 : Non voglio essere presa in giro da questi vagabondi tina_cipollari_gif - idiripitinti : @LSantillo_96 Ricordiamo anche l’asfaltata che le fece Tina Cipollari nel programma di Simona Ventura quando disse… - _Christie_Road : @LazzaroFantasia Lazzaro non puoi mollare sei la nostra Tina Cipollari ahah (Capolavoro di ZRC) -