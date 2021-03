The Lord of the Rings Gollum si muove nell'oscurità nel nuovo trailer (Di venerdì 26 marzo 2021) Come promesso eccoci alle prese con uno dei reveal più attesi di questa serata in compagnia del Future Games Show. The Lord of the Rings Gollum ha finalmente mostrato (brevissimamente in realtà) ciò che potremo aspettarci dal titolo a livello di gameplay. Daedelic ha condiviso il video reveal permettendoci di capire diversi aspetti dell'esperienza di gioco. Questa peculiare avventura nei panni di un personaggio solitamente relegato a ruoli secondari ci incuriosiva parecchio e come promesso sfrutterà una impostazione da stealth in terza persona che sotto molti aspetti sembra affine a quanto visto nei titoli con protagonista il goblin Styx. Una nuova prospettiva su questo amato universo rimanendo comunque fedeli a Tolkien, un progetto sviluppato da circa 80 persone nello studio interno di Daedalic. Il team di sviluppo ... Leggi su eurogamer (Di venerdì 26 marzo 2021) Come promesso eccoci alle prese con uno dei reveal più attesi di questa serata in compagnia del Future Games Show. Theof theha finalmente mostrato (brevissimamente in realtà) ciò che potremo aspettarci dal titolo a livello di gameplay. Daedelic ha condiviso il video reveal permettendoci di capire diversi aspetti dell'esperienza di gioco. Questa peculiare avventura nei panni di un personaggio solitamente relegato a ruoli secondari ci incuriosiva parecchio e come promesso sfrutterà una impostazione da stealth in terza persona che sotto molti aspetti sembra affine a quanto visto nei titoli con protagonista il goblin Styx. Una nuova prospettiva su questo amato universo rimanendo comunque fedeli a Tolkien, un progetto sviluppato da circa 80 personeo studio interno di Daedalic. Il team di sviluppo ...

