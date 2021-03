The Falcon and the Winter Soldier, il primo episodio allude al futuro cosmico di Bucky? (Di giovedì 25 marzo 2021) Il primo episodio di The Falcon and the Winter Soldier contiene un possibile rimando ai fumetti e un indizio sul futuro di Bucky Barnes. Il primo episodio di The Falcon and the Winter Soldier conterrebbe un possibile rimando ai fumetti e un indizio sul futuro cosmico di Bucky Barnes. Come riportato da Comic Book Resources, nella serie c'è chi pensa che Steve Rogers, che noi sappiamo essere invecchiato e in pensione grazie a un viaggio nel tempo, sia in realtà nascosto in una base segreta sulla Luna. Questo è più o meno ciò che ha fatto Bucky nei fumetti tra il 2014 e il 2016: nella storyline Original Sin ha preso il ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 25 marzo 2021) Ildi Theand thecontiene un possibile rimando ai fumetti e un indizio suldiBarnes. Ildi Theand theconterrebbe un possibile rimando ai fumetti e un indizio suldiBarnes. Come riportato da Comic Book Resources, nella serie c'è chi pensa che Steve Rogers, che noi sappiamo essere invecchiato e in pensione grazie a un viaggio nel tempo, sia in realtà nascosto in una base segreta sulla Luna. Questo è più o meno ciò che ha fattonei fumetti tra il 2014 e il 2016: nella storyline Original Sin ha preso il ...

