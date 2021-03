The Boys 3: Stormfront si vedrà nella terza stagione? Ecco le ultime novità da Aya Cusch (Di giovedì 25 marzo 2021) The Boys ha avuto un successo clamoroso nell'ultimo periodo, soprattutto grazie alla seconda stagione, che è stata totalmente apprezzata dal pubblico e dai fan. Irriverente, violenta e senza censura. Stromfront ritornerà nella nuova stagione di The Boys? Stormfront, una delle new entry della seconda stagione, è stato tra i villain più apprezzati della serie: un super astuto, capace di manipolare la mente delle persone grazie all'uso dei social. Questa doppia faccia dell'eroina Stormfront ha rapito le attenzioni dei fan, diventando tra i personaggi più apprezzati dalla critica generale. Molti si sono chiesti se il personaggio sarebbe ritornato nella serie, infatti, Aya Cusch - interprete del personaggio - ha ... Leggi su ultimora.news (Di giovedì 25 marzo 2021) Theha avuto un successo clamoroso nell'ultimo periodo, soprattutto grazie alla seconda, che è stata totalmente apprezzata dal pubblico e dai fan. Irriverente, violenta e senza censura. Stromfront ritornerànuovadi The, una delle new entry della seconda, è stato tra i villain più apprezzati della serie: un super astuto, capace di manipolare la mente delle persone grazie all'uso dei social. Questa doppia faccia dell'eroinaha rapito le attenzioni dei fan, diventando tra i personaggi più apprezzati dalla critica generale. Molti si sono chiesti se il personaggio sarebbe ritornatoserie, infatti, Aya- interprete del personaggio - ha ...

