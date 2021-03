The Boys 3, Aya Cash pessimista sul ritorno di Stormfront: "Forse potrebbero inserire la mia faccia in CGI" (Di giovedì 25 marzo 2021) Aya Cash non è troppo ottimista sul possibile ritorno della sua supervillain Stormfront nella terza stagione di The Boys, attualmente in lavorazione in Canada. Aya Cash non ha buone notizie da condividere con i suoi fan, il ritorno di Stormfront, personaggio da lei interpretato in The Boys, nella terza stazione è altamente improbabile. "Anche io vorrei sapere se tornerà" ha dichiarato Aya Cash a EW mentre è impegnata nella promozione del suo nuovo film We Broke Up. "Adesso non sono in Canada sul set" prosegue l'attrice. "Sono impegnata in un nuovo show Fox intitolato This Country. Il mio contratto con The Boys durava solo un anno, per il futuro chi lo da? Forse potrebbero ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 25 marzo 2021) Ayanon è troppo ottimista sul possibiledella sua supervillainnella terza stagione di The, attualmente in lavorazione in Canada. Ayanon ha buone notizie da condividere con i suoi fan, ildi, personaggio da lei interpretato in The, nella terza stazione è altamente improbabile. "Anche io vorrei sapere se tornerà" ha dichiarato Ayaa EW mentre è impegnata nella promozione del suo nuovo film We Broke Up. "Adesso non sono in Canada sul set" prosegue l'attrice. "Sono impegnata in un nuovo show Fox intitolato This Country. Il mio contratto con Thedurava solo un anno, per il futuro chi lo da?...

