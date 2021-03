Tg Politico Parlamentare, edizione del 25 marzo 2021 (Di giovedì 25 marzo 2021) Tamponi rapidi agli studenti da ripetere ogni settimana, anche ai bambini degli asili e delle materne. È una delle ipotesi sul tavolo del ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi, per riaprire le scuole in sicurezza dopo Pasqua. Un piano non c’è ancora, ma la volontà del governo è quella di accelerare per riprendere le lezioni in presenza. Intanto, le regioni che torneranno in arancione già lunedì prossimo, potrebbero riaprire per tre giorni, prima delle vacanze pasquali. Presidi, sindacati e assessori si stanno già muovendo per capire come fare. L’esecutivo sta definendo i requisiti minimi per la messa a punto del piano vaccinale nelle aziende. L’iniziativa, ha spiegato il ministro del Lavoro Andrea Orlando, incontrando le parti sociali, sarà rivolta soprattutto verso le medie e grandi imprese. La vaccinazione del personale avverrà tenendo conto di alcune priorità legate a età e fragilità. LAZIO VERSO L’ARANCIONE, LOMBARDIA IN ROSSO Leggi su dire (Di giovedì 25 marzo 2021) Tamponi rapidi agli studenti da ripetere ogni settimana, anche ai bambini degli asili e delle materne. È una delle ipotesi sul tavolo del ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi, per riaprire le scuole in sicurezza dopo Pasqua. Un piano non c’è ancora, ma la volontà del governo è quella di accelerare per riprendere le lezioni in presenza. Intanto, le regioni che torneranno in arancione già lunedì prossimo, potrebbero riaprire per tre giorni, prima delle vacanze pasquali. Presidi, sindacati e assessori si stanno già muovendo per capire come fare. L’esecutivo sta definendo i requisiti minimi per la messa a punto del piano vaccinale nelle aziende. L’iniziativa, ha spiegato il ministro del Lavoro Andrea Orlando, incontrando le parti sociali, sarà rivolta soprattutto verso le medie e grandi imprese. La vaccinazione del personale avverrà tenendo conto di alcune priorità legate a età e fragilità. LAZIO VERSO L’ARANCIONE, LOMBARDIA IN ROSSO

