Tg Lazio, edizione del 25 marzo 2021 (Di giovedì 25 marzo 2021) Il Lazio vede arancione. Da lunedì potrebbero essere allentate le restrizioni sul territorio regionale, attualmente in zona rossa, dopo che per due settimane consecutive l'indice di replicazione del Covid ha fatto registrare un calo. Dall'1,31 di quindici giorni fa si è passati all'1,09 dello scorso venerdì e adesso l'Rt si aggira intorno all'1. Domani la cabina di regia nazionale, nel corso del suo monitoraggio settimanale, deciderà sull'eventuale cambio di fascia. INIZIATO LO SGOMBERO DEL CAMPO NOMADI DI CASTEL ROMANO

