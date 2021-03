Tg Cultura, edizione del 25 marzo 2021 (Di giovedì 25 marzo 2021) Mostre digitali, dirette streaming, live sui social, letture, seminari, performance e tour virtuali. Con centinaia di eventi l’Italia ha festeggiato il Dantedì nell’anno delle celebrazioni dei 700 anni dalla morte del Sommo Poeta. “Siamo appena al secondo anno del Dantedì e già assistiamo a una crescita enorme delle iniziative, nonostante il momento difficile che stiamo attraversando”, ha detto il ministro della Cultura, Dario Franceschini, presente al Quirinale insieme al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per assistere alla lettura del XXV Canto del Paradiso eseguita da Roberto Benigni. Leggi su dire (Di giovedì 25 marzo 2021) Mostre digitali, dirette streaming, live sui social, letture, seminari, performance e tour virtuali. Con centinaia di eventi l’Italia ha festeggiato il Dantedì nell’anno delle celebrazioni dei 700 anni dalla morte del Sommo Poeta. “Siamo appena al secondo anno del Dantedì e già assistiamo a una crescita enorme delle iniziative, nonostante il momento difficile che stiamo attraversando”, ha detto il ministro della Cultura, Dario Franceschini, presente al Quirinale insieme al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per assistere alla lettura del XXV Canto del Paradiso eseguita da Roberto Benigni.

Ultime Notizie dalla rete : Cultura edizione Torna di scena il Toscana Gospel Festival ... Direttore della Fondazione Guido d'Arezzo e Massimo Ferri, Presidente di Officine della Cultura. ... è stato per noi un vero dolore, anche perché, per la venticinquesima edizione del festival, avevamo ...

Lettera apostolica di Papa Francesco su Dante, l'arcivescovo Ghizzoni: "Un'attenzione per Ravenna' ... monsignor Lorenzo Ghizzoni, che ha curato la prefazione alla Lettera nell'edizione che uscirà a ... nell'università, dovunque si fa cultura e dove si educa, dove si studia la lingua e la letteratura ...

Tg Cultura, edizione del 18 marzo 2021 - DIRE.it Dire Regione Puglia ricorda il “Sommo poeta” Dante Alighieri “ I versi di Dante risuonano, oggi più che mai, per la Puglia come in tutto il Paese. Il Dantedì è un omaggio a uno dei pilastri del canone letterario europeo e la Regione Puglia non poteva mancare a ...

Torna di scena il Toscana Gospel Festival Dal 15 al 18 aprile torna di scena il Toscana Gospel Festival. Il longevo festival toscano, a cura di Officine della Cultura, non rinuncia al rapporto con ...

