Terza dose e vaccino agli under 18: così Big Pharma si prepara a incassare altri miliardi (Di giovedì 25 marzo 2021) Neanche il tempo di contare gli incassi miliardari fatti registrare in questi mesi di lotta al Covid-19, che Big Pharma si è già proiettata nel futuro, tentando di anticipare le possibilità di business che si andranno a defilare nel corso dei prossimi mesi. Una vera e propria manna dal cielo, l'epidemia, per le multinazionali del farmaco. Che ora si fregano le mani di fronte all'impazzare delle varianti in tutto il mondo: quella inglese, la brasiliana, la sudafricana. E così Pfizer e Moderna, le prime a lanciare vaccini con la tecnica mRna, si preparano già a produrre una Terza dose utile proprio per far fronte alle mutazioni. La corsa è già iniziata, nonostante uno scoop del Tempo abbia rivelato come gli stessi vertici Pfizer siano dubbiosi riguardo l'effettiva utilità di una Terza ...

