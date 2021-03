Tennis World Tour 2 arriva su Nextgen (Di giovedì 25 marzo 2021) Sfruttando la potenza di queste nuove console, la Complete Edition offre tempi di caricamento più veloci, la possibilità di giocare in 4K a 60fps, ray tracing ed effetti particellari migliorati. E non è tutto, perché la nuova edizione viene lanciata con 48 personaggi giocabili – un numero record per un gioco di Tennis. Anche la versione PC sarà oggetto di un aggiornamento al momento della release per offrire ai giocatori gli stessi contenuti migliorati. Tra le molte nuove caratteristiche, ce n’è una in particolare che i giocatori aspettavano con ansia: Signature Moves. Come tutti gli appassionati di Tennis sanno, ogni giocatore ha il suo stile unico e le sue peculiari mosse. Il gioco ora include queste specificità uniche. La modalità carriera è stata ulteriormente ampliata con l’inclusione di tornei ufficiali e tornei di doppio nel calendario della ... Leggi su gamerbrain (Di giovedì 25 marzo 2021) Sfruttando la potenza di queste nuove console, la Complete Edition offre tempi di caricamento più veloci, la possibilità di giocare in 4K a 60fps, ray tracing ed effetti particellari migliorati. E non è tutto, perché la nuova edizione viene lanciata con 48 personaggi giocabili – un numero record per un gioco di. Anche la versione PC sarà oggetto di un aggiornamento al momento della release per offrire ai giocatori gli stessi contenuti migliorati. Tra le molte nuove caratteristiche, ce n’è una in particolare che i giocatori aspettavano con ansia: Signature Moves. Come tutti gli appassionati disanno, ogni giocatore ha il suo stile unico e le sue peculiari mosse. Il gioco ora include queste specificità uniche. La modalità carriera è stata ulteriormente ampliata con l’inclusione di tornei ufficiali e tornei di doppio nel calendario della ...

