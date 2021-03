Tennis, operazione al piede per Stan Wawrinka: “Tutto è andato bene” (Di giovedì 25 marzo 2021) Giorni di operazioni e interventi chirurgici quelli che si Stanno susseguendo nel mondo del Tennis. Dopo l’operazione dell’argentino Juan Martin Del Potro (l’ennesima per lo sfortunato Tennista argentino), è stata la volta dello svizzero Stan Wawrinka (ex n.3 del mondo e attuale n.21 ATP). Un fulmine a ciel sereno perché non si conoscono i motivi di questo piccolo intervento al piede a cui si è sottoposto il campione elvetico che ha reso nota la notizia attraverso i suoi canali social: “Ciao ragazzi, volevo solo darvi un aggiornamento. Dopo aver avuto da un po’ di tempo qualche problema al mio piede destro, ho deciso di fare un piccolo intervento. Tutto è andato bene. Sarò fuori dai giochi per alcune ... Leggi su oasport (Di giovedì 25 marzo 2021) Giorni di operazioni e interventi chirurgici quelli che sino susseguendo nel mondo del. Dopo l’dell’argentino Juan Martin Del Potro (l’ennesima per lo sfortunatota argentino), è stata la volta dello svizzero(ex n.3 del mondo e attuale n.21 ATP). Un fulmine a ciel sereno perché non si conoscono i motivi di questo piccolo intervento ala cui si è sottoposto il campione elvetico che ha reso nota la notizia attraverso i suoi canali social: “Ciao ragazzi, volevo solo darvi un aggiornamento. Dopo aver avuto da un po’ di tempo qualche problema al miodestro, ho deciso di fare un piccolo intervento.. Sarò fuori dai giochi per alcune ...

Advertising

OA_Sport : #TENNIS Operazione al piede per Stan Wawrinka: lo svizzero fuori causa per alcune settimane - ATPtennis2002 : RT @SuperTennisTv: Piccola operazione al piede per @stanwawrinka. Buona guarigione Stan! #tennis - Fprime86 : RT @SuperTennisTv: Piccola operazione al piede per @stanwawrinka. Buona guarigione Stan! #tennis - FiorinoLuca : RT @SuperTennisTv: Piccola operazione al piede per @stanwawrinka. Buona guarigione Stan! #tennis - SuperTennisTv : Piccola operazione al piede per @stanwawrinka. Buona guarigione Stan! #tennis -