Tennis, operazione al piede per Stan Wawrinka: “Tutto è andato bene, sarò fuori dai giochi per alcune settimane” (Di giovedì 25 marzo 2021) Giorni di operazioni e interventi chirurgici quelli che si Stanno susseguendo nel mondo del Tennis. Dopo l’operazione dell’argentino Juan Martin Del Potro (l’ennesima per lo sfortunato Tennista argentino), è stata la volta dello svizzero Stan Wawrinka (ex n.3 del mondo e attuale n.21 ATP). Un fulmine a ciel sereno perché non si conoscono i motivi di questo piccolo intervento al piede a cui si è sottoposto il campione elvetico che ha reso nota la notizia attraverso i suoi canali social: “Ciao ragazzi, volevo solo darvi un aggiornamento. Dopo aver avuto da un po’ di tempo qualche problema al mio piede destro, ho deciso di fare un piccolo intervento. Tutto è andato bene. sarò ... Leggi su oasport (Di giovedì 25 marzo 2021) Giorni di operazioni e interventi chirurgici quelli che sino susseguendo nel mondo del. Dopo l’dell’argentino Juan Martin Del Potro (l’ennesima per lo sfortunatota argentino), è stata la volta dello svizzero(ex n.3 del mondo e attuale n.21 ATP). Un fulmine a ciel sereno perché non si conoscono i motivi di questo piccolo intervento ala cui si è sottoposto il campione elvetico che ha reso nota la notizia attraverso i suoi canali social: “Ciao ragazzi, volevo solo darvi un aggiornamento. Dopo aver avuto da un po’ di tempo qualche problema al miodestro, ho deciso di fare un piccolo intervento....

