Tennis, Camila Giorgi: "In futuro vorrei fare la scrittrice, amo leggere argomenti di moda" (Di giovedì 25 marzo 2021) Non è stata una buona prestazione quella di Camila Giorgi (n.86 del mondo) nel match valido per il primo turno del WTA di Miami 2021. La marchigiana (n.86 del mondo) è stata sconfitta dalla russa Ljudmila Samsonova (n.126 del ranking) con il punteggio di 6-2 6-4 in 1 ora e 21 minuti di partita. L'azzurra non è mai riuscita a trovare delle contromisure adeguate al gioco della propria avversaria, commettendo troppi errori: "Sono stata un po' precipitosa con il mio gioco, ho esagerato. Invece di scambiare di più volevo subito chiudere il punto perché mi sentivo bene fisicamente, però quando non ero nello scambio non è andata bene", le parole di Camila (fonte: UbiTennis). La Tennista tricolore ripercorre un po' la sua preparazione dopo gli Australian Open, parlando del problema del problema all'adduttore a ...

