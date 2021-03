Ted Sarandos, il capo di Netflix spara a zero contro i cinema: “Se il pubblico vuole vedere i film a casa ti devi adattare. Questo è il business” (Di giovedì 25 marzo 2021) Lo schiaffo di Ted Sarandos alle sale cinematografiche. In un’intervista esclusiva a Kcrw.com, il co-ceo di Netflix sembra come officiare il funerale dei cinema come lo abbiamo conosciuto pressappoco fino a un anno fa. La filosofia, come sempre, è una sorta dell’impalpabile e scontato “segui la corrente”. E non c’è bisogno di chissà quali competenze macroeconomiche, visto che la figura del mercante esiste dai tempi antichi: dopo un anno di chiusure antiCovid, senza avere peraltro riscontro alcuno di contagi senza freni dentro i cinema, una fetta imponente di spettatori fisici legati alla sala è migrata davanti al pc per lo streaming. Ma cos’ha detto Sarandos per assestare l’ennesimo uppercut alle sale cinematografiche? “devi seguire ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 25 marzo 2021) Lo schiaffo di Tedalle saletografiche. In un’intervista esclusiva a Kcrw.com, il co-ceo disembra come officiare il funerale deicome lo abbiamo conosciuto pressappoco fino a un anno fa. La filosofia, come sempre, è una sorta dell’impalpabile e scontato “segui la corrente”. E non c’è bisogno di chissà quali competenze macroeconomiche, visto che la figura del mercante esiste dai tempi antichi: dopo un anno di chiusure antiCovid, senza avere peraltro risalcuno di contagi senza freni dentro i, una fetta imponente di spettatori fisici legati alla sala è migrata davanti al pc per lo streaming. Ma cos’ha dettoper assestare l’ennesimo uppercut alle saletografiche? “seguire ...

Advertising

FQMagazineit : Ted Sarandos, il capo di Netflix spara a zero contro i cinema: “Se il pubblico vuole vedere i film a casa ti devi a… - LucioDAuria : RT @MauroGerva: Interessanti ma non certo sorprendenti le dichiarazioni di Ted Sarandos secondo cui chissenefrega se muoiono le sale con tu… - GianlucaOdinson : Secondo il CEO di Netflix Ted Sarandos andare al cinema potrebbe diventare più raro nel post-pandemia… - ronniehowlett3 : RT @MauroGerva: Interessanti ma non certo sorprendenti le dichiarazioni di Ted Sarandos secondo cui chissenefrega se muoiono le sale con tu… - drag_on_air : Ted Sarandos dice candidamente che bisogna cambiare 'modello di business' perché il pubblico in sala non ci vuole a… -