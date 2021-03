Taormina Film Fest | i cinema della Sicilia pronti a riaprire

(Di giovedì 25 marzo 2021) La nuova edizione delsi terrà dal 27 giugno al 3 luglio 2021.Ilival si apre al territorio nel segno dell’inclusione,condivisione e del sostegno all’industriatografica, dopo tutti questi mesi di estrema difficoltà. Per la prima volta nella sua lunga storia, ilival vivrà in contemporanea nel suggestivo Teatro Antico e neini. Verranno proiettati in diretta alcuni deiin concorso, i gala e le cerimonie di apertura e di chiusura. Il pubblico potrà anche assistere a momenti di spettacolo e informazione che precederanno le proiezioni al Teatro Antico. Un evento organizzato in collaborazione con ANEC– Associazione Nazionale Esercenti ...

