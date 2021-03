Svezia-Georgia, Ibrahimovic torna e gioca subito titolare | News (Di giovedì 25 marzo 2021) Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, partirà dal 1' nella Svezia che affronterà stasera a Solna la Georgia. Che ritorno in gialloblu! Leggi su pianetamilan (Di giovedì 25 marzo 2021) Zlatan, attaccante del Milan, partirà dal 1' nellache affronterà stasera a Solna la. Che ritorno in gialloblu!

Advertising

PianetaMilan : Svezia-Georgia, @Ibra_official torna e gioca subito titolare | #News - @svenskfotboll @acmilan #ACMilan #Milan… - MI_BasisButon : RT @MilanNewsit: Stasera Svezia-Georgia: Ibrahimovic subito in campo - gilnar76 : Ibra-Svezia, pronti via subito una grande novità con la Georgia #7champions #Acm #Acmilan #Milan #Milanisti… - iamisamilan : RT @MilanNewsit: Stasera Svezia-Georgia: Ibrahimovic subito in campo - sportli26181512 : Corriere dello Sport: 'Brividi Svezia: a Solna il rientro di Ibrahimovic': 'Brividi Svezia: a Solna il rientro di I… -