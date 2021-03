Supermario dica se la sua Europa è dei popoli o delle multinazionali

(Di giovedì 25 marzo 2021) di Gianluigi Paragone. Mi ha sorpreso l’attacco della senatrice Emma Bonino alla commissione europea e alla sua presidente Ursula Von Der Leyen. Un giudizio severamente politico. Così come ho ascoltato pesanti j’accuse nei confronti di Bruxelles. Bene, proprio perché ritengo che la politica debba essere protagonista, avevo proposto al Senato una risoluzione con cui si impegnava il governo a chiedere ufficialmente le dimissioni della signora Von Der Leyen, la cui inadeguatezza e irresponsabilità sono palesi. Respinta, ha prevalso il solfeggio. Si tratta di una ulteriore copertura alle irresponsabilità di Bruxelles, esattamente come accadde quando a capo della Commissione c’era il lussemburghese Juncker e i suoi magheggi fiscali a favoreerano stati scoperti da pesanti inchieste. (Continua dopo la foto) Se è vero, come ha ...

