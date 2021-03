Superenalotto, oggi ‘5+1’ da oltre 606mila euro a Siena (Di giovedì 25 marzo 2021) Nessun ‘6’ al concorso di oggi del Superenalotto. Centrato invece un ‘5+1’ da 606.679 euro: la schedina vincente è stata giocata in una tabaccheria di Siena, in via Banchi di Sotto 31. In tutto sono stati sei i fortunati giocatori che hanno centrato il ‘5’ con una quota di 32.667 euro. Il jackpot per il prossimo concorso sale a 127,6 milioni di euro. La combinazione vincente del concorso del 25 marzo del Superenalotto è composta dai numeri: 15, 28, 30, 52, 75, 86. Numero Jolly: 37. Numero Superstar: 32. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 25 marzo 2021) Nessun ‘6’ al concorso didel. Centrato invece unda 606.679: la schedina vincente è stata giocata in una tabaccheria di, in via Banchi di Sotto 31. In tutto sono stati sei i fortunati giocatori che hanno centrato il ‘5’ con una quota di 32.667. Il jackpot per il prossimo concorso sale a 127,6 milioni di. La combinazione vincente del concorso del 25 marzo delè composta dai numeri: 15, 28, 30, 52, 75, 86. Numero Jolly: 37. Numero Superstar: 32. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

