Superbonus per 12mila alloggi: Ater parte da periferia Roma (Di giovedì 25 marzo 2021) Roma – Le periferie di Roma e del Lazio si preparano a cambiare volto. Le 70mila case popolari dell’Ater (l’azienda territoriale della Regione per edilizia residenziale pubblica) stanno per trasformarsi all’insegna della riqualificazione energetica e sismica utilizzando le agevolazioni fiscali del Superbonus del 110%, introdotto dal decreto Rilancio del governo Conte lo scorso maggio. Si partira’ dalla Capitale. Il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, l’assessore regionale alle Politiche abitative, Massimiliano Valeriani, insieme al direttore generale dell’Ater Roma, Andrea Napoletano, al direttore dell’Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, al direttore Infrastrutture e P.A. di Cassa Depositi e Prestiti, Tommaso Sabato, hanno presentato il piani quadriennale di ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 25 marzo 2021)– Le periferie die del Lazio si preparano a cambiare volto. Le 70mila case popolari dell’(l’azienda territoriale della Regione per edilizia residenziale pubblica) stanno per trasformarsi all’insegna della riqualificazione energetica e sismica utilizzando le agevolazioni fiscali deldel 110%, introdotto dal decreto Rilancio del governo Conte lo scorso maggio. Si partira’ dalla Capitale. Il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, l’assessore regionale alle Politiche abitative, Massimiliano Valeriani, insieme al direttore generale dell’, Andrea Napoletano, al direttore dell’Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, al direttore Infrastrutture e P.A. di Cassa Depositi e Prestiti, Tommaso Sabato, hanno presentato il piani quadriennale di ...

