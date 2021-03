“Sulla stessa onda”, teen movie italiano su amore e malattia - (Di giovedì 25 marzo 2021) Serena Nannelli Il nuovo film originale di Netflix non è molto incisivo dal punto di vista cinematografico, ma ha nella delicatezza qualcosa di raro e nei giovani interpreti un duo che si fa ricordare Su Netflix arriva oggi Sulla stessa onda, un dramma romantico adolescenziale che si inserisce nel filone, prima letterario e poi cinematografico, delle opere in cui in cui una storia d’amore tra giovanissimi è funestata dal problema di salute di uno dei due (o di entrambi). Per intenderci, quello che ha avuto nello statunitense “Colpa delle stelle” uno dei titoli recenti più noti. “Sulla stessa onda”, però, che costituisce per Massimiliano Camaiti il debutto alla regia di un lungometraggio, si mantiene lontano dalla messa in scena emotivamente ricattatoria ... Leggi su ilgiornale (Di giovedì 25 marzo 2021) Serena Nannelli Il nuovo film originale di Netflix non è molto incisivo dal punto di vista cinematografico, ma ha nella delicatezza qualcosa di raro e nei giovani interpreti un duo che si fa ricordare Su Netflix arriva oggi, un dramma romantico adolescenziale che si inserisce nel filone, prima letterario e poi cinematografico, delle opere in cui in cui una storia d’tra giovanissimi è funestata dal problema di salute di uno dei due (o di entrambi). Per intenderci, quello che ha avuto nello statunitense “Colpa delle stelle” uno dei titoli recenti più noti. “”, però, che costituisce per Massimiliano Camaiti il debutto alla regia di un lungometraggio, si mantiene lontano dalla messa in scena emotivamente ricattatoria ...

