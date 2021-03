«Sulla stessa onda»: il nuovo film adolescenziale di Netflix è a prova di lacrime (Di giovedì 25 marzo 2021) Nelle estati che profumano di sabbia bagnata, quelle in cui le uniche mascherine ammesse sono quelle subacquee, due giovani si incontrano, si piacciono e capiscono di essere fatti l’uno per l’altra. Si chiamano Lorenzo, un giovane istruttore di vela, e Sara, un’allieva forte e determinata che non renderà così facile il corteggiamento al suo principe. L’idillio, però, è destinato a durare poco. Non tanto perché la fine dell’estate, come ci hanno insegnato Grease e Sapore di mare, porta sempre all’infrangimento della bolla e al ritorno alla vita di tutti i giorni, ma perché Sara porta con sé un’ombra che non è pronta a condividere con qualcun altro. È così che parte Sulla stessa onda, il nuovo film di Massimo Camaiti realizzato da Netflix in collaborazione con Mediaset e disponibile sulla piattaforma a partire dal 25 marzo, una storia vera e semplice sulla genuinità dei sentimenti e sul carico di emozioni di cui due adolescenti iniziano a farsi carico troppo presto, in un’età in cui a farla da padrone dovrebbe essere la spensieratezza e non la malattia. https://www.youtube.com/watch?v=Xg71EpTFOJI Leggi su vanityfair (Di giovedì 25 marzo 2021) Nelle estati che profumano di sabbia bagnata, quelle in cui le uniche mascherine ammesse sono quelle subacquee, due giovani si incontrano, si piacciono e capiscono di essere fatti l’uno per l’altra. Si chiamano Lorenzo, un giovane istruttore di vela, e Sara, un’allieva forte e determinata che non renderà così facile il corteggiamento al suo principe. L’idillio, però, è destinato a durare poco. Non tanto perché la fine dell’estate, come ci hanno insegnato Grease e Sapore di mare, porta sempre all’infrangimento della bolla e al ritorno alla vita di tutti i giorni, ma perché Sara porta con sé un’ombra che non è pronta a condividere con qualcun altro. È così che parte Sulla stessa onda, il nuovo film di Massimo Camaiti realizzato da Netflix in collaborazione con Mediaset e disponibile sulla piattaforma a partire dal 25 marzo, una storia vera e semplice sulla genuinità dei sentimenti e sul carico di emozioni di cui due adolescenti iniziano a farsi carico troppo presto, in un’età in cui a farla da padrone dovrebbe essere la spensieratezza e non la malattia. https://www.youtube.com/watch?v=Xg71EpTFOJI

Advertising

caritas_milano : 'Ci siamo resi conto di trovarci sulla stessa barca, tutti fragili e disorientati, ma nello stesso tempo importanti… - RaiNews : 'Qualunque sia la decisione dell'EMA sulla sospensione di #Astrazeneca la campagna vaccinale proseguirà con la stes… - SignorErnesto : @LucioMM1 @ncaramatti @RegLombardia @DoctorSassaroli @Ruffino_Lorenzo C'é poco da affidarsi. O metti la dicitura '… - schermonero : #RT @NetflixIT: *Shhh ve lo diciamo sottovoce per non disturbarli ??*: Sulla stessa onda è ora disponibile su Netfl… - RetwittL : RT @bonfigliolimas2: rompere il silenzio? Perché il silenzio è imbarazzante in una cena tra amici e non sulla vetta di una montagna? Perché… -