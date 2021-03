Suez, le operazioni per rimuovere la nave incagliata: «Potrebbero volerci settimane» – Il video (Di giovedì 25 marzo 2021) Proseguono le operazioni per liberare la Mv Ever Given, la nave cargo della compagnia Evergreen che si è incagliata nel Canale di Suez a causa dei forti venti. Le autorità egiziane hanno rilasciato un video dove si vedono i rimorchiatori che tentano di smuovere l’imbarcazione lunga 400 metri. Non è ancora chiaro quando il procedimento verrà portato a termine: secondo il capo della Smit Salvage, una società olandese specializzata in questo tipo di operazioni che ha partecipato anche alla rimozione del relitto della Costa Concordia davanti all’Isola del Giglio, Potrebbero volerci «giorni o settimane». Da quando è rimasta bloccata, la nave ha causato lo stop del traffico di centinaia di altre imbarcazioni nello ... Leggi su open.online (Di giovedì 25 marzo 2021) Proseguono leper liberare la Mv Ever Given, lacargo della compagnia Evergreen che si ènel Canale dia causa dei forti venti. Le autorità egiziane hanno rilasciato undove si vedono i rimorchiatori che tentano di smuovere l’imbarcazione lunga 400 metri. Non è ancora chiaro quando il procedimento verrà portato a termine: secondo il capo della Smit Salvage, una società olandese specializzata in questo tipo diche ha partecipato anche alla rimozione del relitto della Costa Concordia davanti all’Isola del Giglio,«giorni o». Da quando è rimasta bloccata, laha causato lo stop del traffico di centinaia di altre imbarcazioni nello ...

