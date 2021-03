Suez, ancora incagliata la Ever Given: per liberare il Canale potrebbero volerci settimane (Di giovedì 25 marzo 2021) (Teleborsa) – Terzo giorno di missione per disincagliare l’enorme nave portacontainer ferma da martedì a nord del porto di Suez dove mentre provava ad attraversare il Canale è stata colpita da una tempesta di sabbia con venti fortissimi e ha perso la capacità di manovra, secondo quanto ha ricostruito la Suez Canal Authority. Gli sforzi per rimettere in acqua la “Ever Given” – 220.000 tonnellate di stazza e 400 metri di lunghezza – sono ricominciati questa mattina dopo la pausa notturna, mentre aumentano i timori che l’operazione possa durare settimane, se dovesse essere necessario rimuovere il carico per disincagliare la nave. “Una enorme balena spiaggiata”, così è stata definita dagli esperti la nave panamense. Intanto l’ammiraglio Osama Rabie, presidente e amministratore delegato ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 25 marzo 2021) (Teleborsa) – Terzo giorno di missione per disincagliare l’enorme nave portacontainer ferma da martedì a nord del porto didove mentre provava ad attraversare ilè stata colpita da una tempesta di sabbia con venti fortissimi e ha perso la capacità di manovra, secondo quanto ha ricostruito laCanal Authority. Gli sforzi per rimettere in acqua la “” – 220.000 tonnellate di stazza e 400 metri di lunghezza – sono ricominciati questa mattina dopo la pausa notturna, mentre aumentano i timori che l’operazione possa durare, se dovesse essere necessario rimuovere il carico per disincagliare la nave. “Una enorme balena spiaggiata”, così è stata definita dagli esperti la nave panamense. Intanto l’ammiraglio Osama Rabie, presidente e amministratore delegato ...

