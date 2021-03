Subaru Outback - Due teaser anticipano una nuova versione - VIDEO

Leggi su quattroruote

(Di giovedì 25 marzo 2021) Laha diffuso alcunidi unadella, che dovrebbe chiamarsi Wilderness. L'auto, la cui presentazione è fissata per il 30 marzo, è protagonista di unche la vede impegnata a percorrere diverse tipologie di terreno. Pronta per il fuoristrada. Il filmato mostra diverse protezioni di plastica grezza sui paraurti, attorno ai passaruota e sotto le portiere che, insieme ai cerchi neri dal disegno specifico, conferiscono alla vettura un aspetto più fuoristradistico. Il costruttore giapponese ha pubblicato anche un secondo: la foto si concentra sulle protezioni del brancardo, che incorniciano il nome del modello, messo in evidenza da una tinta arancione, e sugli pneumatici firmati Yokohama. La capostipite. Al momento non sappiamo ...