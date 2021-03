Strepitosamente… flop di Pierfrancesco Campanella sul nuovo canale CG TV

Leggi su tuttotek

(Di giovedì 25 marzo 2021)disponibile in seconda serata sulCG TV. La commedia bizzarra più variegata di, assieme ad altri due grandi film scandalo del tempo IlCG TV rende disponibile alla visione in seconda serata, la bizzarra commedia diretta da”. La pellicola rieditata in dvd da CG Entertainment, sarà disponibile venerdì 26 marzo. Dotata di un cast variegato, la pellicola è pronta a rendere la seconda serata movimentata alla visione: dall’immensa e profonda Dalila Di Lazzaro, alla performance indimenticabile di Urbano Barberini, da Claudia Cavalcanti a Yvonne Sciò, da Adriana Russo a ...