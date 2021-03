Storie Italiane, Valerio Scanu ricorda il papà recentemente scomparso (Di giovedì 25 marzo 2021) Valerio Scanu, ospite nella puntata di Storie Italiane, condotto da Eleonora Daniele, ha ricordato il padre recentemente scomparso a causa del Covid. Valerio Scanu ha perso il padre recentemente a causa del Covid-19Valerio Scanu ha vissuto in prima persona gli effetti del Covid: è stato proprio il virus a portargli via il padre qualche mese fa. Ed è tornato a parlare di lui, nella puntata andata in onda oggi su Rai 1, Storie Italiane, condotto da Eleonora Daniele. Un argomento delicato che a Valerio Scanu sta molto a cuore. Ha ricordato con molto dolore gli attimi subito dopo il ... Leggi su formatonews (Di giovedì 25 marzo 2021), ospite nella puntata di, condotto da Eleonora Daniele, hato il padrea causa del Covid.ha perso il padrea causa del Covid-19ha vissuto in prima persona gli effetti del Covid: è stato proprio il virus a portargli via il padre qualche mese fa. Ed è tornato a parlare di lui, nella puntata andata in onda oggi su Rai 1,, condotto da Eleonora Daniele. Un argomento delicato che asta molto a cuore. Hato con molto dolore gli attimi subito dopo il ...

Advertising

farfallabra : RT @DVD23690077: Il caffè qui... Vista mare... in attesa della Fiorda in TV @Fiordaliso_ @storie_italiane - MinelliLoredana : RT @Marika24Marika: @storie_italiane la storia di @Valerio_Scanu tocca profondamente il cuore grazie @eleonoradaniele per tutto https://t.c… - BuzonSoler : RT @nicola_di_bari: Parliamo ancora di ritardi nei vaccini ora a @storie_italiane con la splendida e brava @eleonoradaniele @RaiUno un abbr… - EmyScanu : RT @EmyScanu: Eccolo a #storieitalìane @Valerio_Scanu si parla di vaccini e di @NicolaDiBari @RaiUno a @storie_italiane - EmyScanu : RT @migliavs: Eccoci anche oggi #storieitaliane si parla di Vaccini @Valerio_Scanu a @storie_italiane @Fiordaliso_ ?? -