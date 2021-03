Steven Spielberg sceglie Seth Rogen per il suo nuovo film autobiografico

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 25 marzo 2021) C’è tanta fibrillazione per ilprogetto di. Come già noto, il famoso regista è in procinto di realizzare unbasato sulla sua infanzia. Ancora poche le certezze sulla sceneggiatura. Dalle informazioni trapelate pare la pellicola si concentri sul periodo di vita vissuto in Arizona, ma è ancora difficile affermare se ilsarà totalmenteo solo in parte. Nel frattempo arrivano ottime notizie per quanto riguarda il cast della nuova pellicola. Stando agli ultimi rumor, pare cheabbia sceltoper il ruolo dello zio preferito. L’attore canadese dovrebbe, dunque, affiancare sul set l’attrice Michelle Williams, conosciuta al grande pubblico ...