Stasera Italia, i militari e i vaccini (Di giovedì 25 marzo 2021) Il 24 marzo è andata in onda una puntata speciale di Stasera Italia nella quale ci avete segnalato un’affermazione di Barbara Palombelli, un’affermazione che purtroppo riporta alla memoria una vecchia bufala che occorre sfatare. La puntata è di quelle scoppiettanti, per fortuna grazie alle segnalazioni posso evitare di vedermela tutta, andando a colpo sicuro all’intervento che m’interessa. Barbara Palombelli parla per un minuto raccontando in prima serata che, a suo avviso, il timore nei confronti dei vaccini ha qualche giustificazione. Non voglio sbagliare, per cui ho trascritto quanto viene detto in quel minuto di intervento: …comunque l’atteggiamento contro i vaccini esisteva anche prima del covid. Perché insomma ce ne siamo occupati professionalmente come giornalisti no? C’era tutta il filone che diceva che ... Leggi su butac (Di giovedì 25 marzo 2021) Il 24 marzo è andata in onda una puntata speciale dinella quale ci avete segnalato un’affermazione di Barbara Palombelli, un’affermazione che purtroppo riporta alla memoria una vecchia bufala che occorre sfatare. La puntata è di quelle scoppiettanti, per fortuna grazie alle segnalazioni posso evitare di vedermela tutta, andando a colpo sicuro all’intervento che m’interessa. Barbara Palombelli parla per un minuto raccontando in prima serata che, a suo avviso, il timore nei confronti deiha qualche giustificazione. Non voglio sbagliare, per cui ho trascritto quanto viene detto in quel minuto di intervento: …comunque l’atteggiamento contro iesisteva anche prima del covid. Perché insomma ce ne siamo occupati professionalmente come giornalisti no? C’era tutta il filone che diceva che ...

