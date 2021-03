Stasera in tv “L’ultimo samurai”, acclamato film del 2003 con Tom Cruise (Di giovedì 25 marzo 2021) acclamato e criticato, L’ultimo samurai ha fatto certamente sognare per anni gli amanti del cinema storico. Il film è stato distribuito all’estero nel 2003 e candidato a quattro Premi Oscar e tre Golden Globe. In due ore e trenta di girato, Edward Zwick ci racconta la commovente storia di un Tom Cruise in hakama, abito tradizionale dei guerrieri giapponesi. Prepariamoci quindi a tornare in prima serata oggi su Mediaset20 nel lontano e misterioso Oriente. L’ultimo samurai – Photo Credits: MadMassLa Storia de L’ultimo samurai Che gli occidentali cadano a volte in preda a un esagerato esotismo è risaputo (pensiamo al caso Memorie di una geisha). Per questo motivo, va da sé che la storia di un ex-soldato ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 25 marzo 2021)e criticato,ha fatto certamente sognare per anni gli amanti del cinema storico. Ilè stato distribuito all’estero nele candidato a quattro Premi Oscar e tre Golden Globe. In due ore e trenta di girato, Edward Zwick ci racconta la commovente storia di un Tomin hakama, abito tradizionale dei guerrieri giapponesi. Prepariamoci quindi a tornare in prima serata oggi su Mediaset20 nel lontano e misterioso Oriente.– Photo Credits: MadMassLa Storia deChe gli occidentali cadano a volte in preda a un esagerato esotismo è risaputo (pensiamo al caso Memorie di una geisha). Per questo motivo, va da sé che la storia di un ex-soldato ...

