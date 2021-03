Stasera in tv : “Le verità nascoste”, il thriller convenzionale che non segue le convenzioni (Di giovedì 25 marzo 2021) Stasera in tv: Le verità nascoste, thriller a tinte horror di Robert Zemeckis (Ritorno al futuro, Forrest Gump). Una casalinga annoiata crede che la casa sia infestata, ma il marito è troppo egocentico per ascoltarla. Il lungo film subisce un’evoluzione del genere. Scelta forse discutibile, e dai passaggi poco logici, ma in un certo senso giustificata da una volontà di indugiare in quello che è il cuore della storia; non il fantasma, ma il rapporto tra il marito e la moglie. L’elemento dell’acqua è in questo senso metafora di limpidezza e verità, silenziosa, poiché nascosta, ma estremamente potente e mortifera. Nella sua trasparenza è inoltre un richiamo all’evanescenza del sovrannaturale, nonché dell’identità della protagonista, completamente assorbita dal marito narcisista. In una scelta di cast ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 25 marzo 2021)in tv: Lea tinte horror di Robert Zemeckis (Ritorno al futuro, Forrest Gump). Una casalinga annoiata crede che la casa sia infestata, ma il marito è troppo egocentico per ascoltarla. Il lungo film subisce un’evoluzione del genere. Scelta forse discutibile, e dai passaggi poco logici, ma in un certo senso giustificata da una volontà di indugiare in quello che è il cuore della storia; non il fantasma, ma il rapporto tra il marito e la moglie. L’elemento dell’acqua è in questo senso metafora di limpidezza e, silenziosa, poiché nascosta, ma estremamente potente e mortifera. Nella sua trasparenza è inoltre un richiamo all’evanescenza del sovrannaturale, nonché dell’identità della protagonista, completamente assorbita dal marito narcisista. In una scelta di cast ...

Ultime Notizie dalla rete : Stasera verità Stasera in TV: Film e Programmi di Oggi Giovedì 25 Marzo 2021 Le verità nascoste: il film Stasera in Tv su Rai Movie alle 21.10 (Thriller, 2000, durata: 126 Min) Un film di Robert Zemeckis con Harrison Ford, Michelle Pfeiffer, Diana Scarwid, Joe Morton, James ...

Le verità nascoste: film da vedere su Rai Movie, con Harrison Ford Era un marito perfetto finchè il suo unico errore non lo seguì fino dentro casa' . Stasera in tv il film da vedere è su Rai Movie , a partire dalle 21:10. Ci riferiamo a Le verità Nascoste . Il thriller psicologico dalle sfumature paranormali con Michelle Pfeiffer e Harrison Ford è ...

