Stampa e politica italiane unite contro l’articolo del quotidiano tedesco che sminuisce Dante

Leggi su giornalettismo

(Di giovedì 25 marzo 2021) Oggi è ildì e lo sanno anche in Germania. Dalle pagine delFrankfurter Rundschau arriva un attacco diretto aAlighieri che mira, in sostanza, a demitizzare lo scrittore. L’autore è Arno Widmann, scrittore e giornalista, che dà vita a un ampio ragionamento secondo il qualesarebbe sopravvalutato come scrittore e come padre della lingua italiana. Non mancano le allusioni al fatto che la Divina Commedia non sia in realtà un testo originale e chefosse un “egocentrico arrivista” – scrive Repubblica -. LEGGI ANCHE >>> Facebook News arriva anche in Germania L’indignazione dellaitaliana Più o meno tutti i giornali hanno riportato la notizia sottolineando come, secondo l’editoriale del ...