Stadio Arechi, la Giunta stanzia 80mila euro per la var room

Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – La Giunta Comunale di Salerno ha stanziato 80mila euro per interventi negli impianti sportivi cittadini. Il più importante è l"installazione della "Var room" nello Stadio Arechi. Il Comune di Salerno provvederà alla realizzazione della struttura e al cablaggio indispensabili per dotare l'impianto della tecnologia tv a supporto delle decisioni arbitrali. La Var room è obbligatoria negli stadi di serie A ed in quelli delle squadre impegnate nei play-off di serie B. I lavori saranno svolti nei prossimi giorni anche se, a Palazzo di Città e in tutta Salerno, si spera che della Var room all'Arechi ci sia bisogno solo a partire dalla prossima stagione calcistica.

