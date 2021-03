Spiral | l' eredità di Saw | esce il nuovo teaser trailer del reboot horror più atteso di sempre

Leggi su ultimora.news

(Di giovedì 25 marzo 2021) Rinvii, cancellazioni, l'industria cinematografica procede a rilento e questo è ormai risaputo. Chi conosce il panorama delle produzioni delle grandi case, sa benissimo che non è proprio il momento migliore per nuovi progetti, ma il cinema continua a sopravvivere spingendo al massimo le sue capacità. Le anticipazioni sonoben accettate se consideriamo la lentezza delle produzioni attuali, infatti,: L'di Saw, ovvero ildella saga, godrà di questa fortuna.ildeldi Saw. Ecco di cosa parlerà ilcapitolo della sagaIl film con protagonista Chris Rock e prodotto da Lionsgate era previsto per il 21 maggio ...