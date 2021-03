Speranza: “Si vaccinerà anche nelle aziende” (Di giovedì 25 marzo 2021) Incontro tra Governo e parti sociali. Il ministro Speranza: “Presto un’impennata. Pronti a vaccinare nelle aziende”. ROMA – Un incontro tra Governo e parti sociali per aggiornate il protocollo sulla sicurezza e iniziare a ragionare sulla possibilità di vaccinare nelle aziende. Il ministro della Salute ha confermato l’apertura dell’esecutivo a somministrare le dosi anche nei luoghi di lavoro, ma per farlo bisognerà aspettare ancora qualche settimana e l’arrivo di un numero di vaccini congruo per entrare a tutti gli effetti nella campagna di massa. Speranza: “Vogliamo fare una operazione di sostanza e non di massa” Il ministro Speranza ha fatto il punto sulla campagna vaccinale in Italia: “Stiamo rafforzando la nostra capacità di ... Leggi su newsmondo (Di giovedì 25 marzo 2021) Incontro tra Governo e parti sociali. Il ministro: “Presto un’impennata. Pronti a vaccinare”. ROMA – Un incontro tra Governo e parti sociali per aggiornate il protocollo sulla sicurezza e iniziare a ragionare sulla possibilità di vaccinare. Il ministro della Salute ha confermato l’apertura dell’esecutivo a somministrare le dosinei luoghi di lavoro, ma per farlo bisognerà aspettare ancora qualche settimana e l’arrivo di un numero di vaccini congruo per entrare a tutti gli effetti nella campagna di massa.: “Vogliamo fare una operazione di sostanza e non di massa” Il ministroha fatto il punto sulla campagna vaccinale in Italia: “Stiamo rafforzando la nostra capacità di ...

Ultime Notizie dalla rete : Speranza vaccinerà Vaccino, il sindaco Francesco De Rebotti voleva cedere la sua dose ai più fragili, ma... ... ma non è stato possibile, poiché si tratta del vaccino Astrazeneca e qui si vaccinerà per dare un ... E soprattutto nella speranza che il processo di vaccinazione Pfizer dei soggetti 'fragili' ed ...

Vaccini AstraZeneca, a Siena meno disdette rispetto alla media italiana Così Speranza: "Il vaccino è la vera soluzione, ci fidiamo delle autorità regolatorie, la ... Mentre il premier Mario Draghi ha dichiarato che si vaccinerà con AstraZeneca, è da sottolineare che a ...

Speranza e Orlando: "Pronti a vaccinare anche nelle aziende. Entro marzo 4,5 milioni di dosi, poi 50 milio... la Repubblica