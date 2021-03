Spencer | una nuova foto di Kristen Stewart nel ruolo di Diana | Jack Farthing sarà il principe Carlo

(Di giovedì 25 marzo 2021) La produzione diha condiviso online unadineldellassae annunciato l'arrivo nel cast diè la protagonista del filme la produzione ha ora condiviso unache la ritrae neldellassa, oltre ad aver annunciato l'arrivo nel cast di, che interpreterà. Le riprese del progetto si sono spostate dalla Germania al Regno Unito e, attualmente, la produzione non ha affrontato battute d'arresto inaspettate. Nel film ...

storia si svolgerà nel corso dei tre giorni che Diana trascorse nella tenuta di Sandringham a Norfolk, in Inghilterra, dove si era recata per festeggiare le vacanze natalizie. " Kristen è...La produzione di Spencer ha condiviso online una foto di Kristen Stewart nel ruolo della principessa Diana e annunciato l'arrivo nel cast di Jack Farthing. NOTIZIA di BEATRICE PAGAN — 25/03/2021 ...