Spaventosa tempesta di sabbia investe le città del Texas | il giorno diventa notte

Leggi su newnotizie

(Di giovedì 25 marzo 2021) Visibilità azzerata e ambiente color arancione in: una improvvisadiha investito diverseinsieme al forte vento, provocando danni e disagi Un intero stato in balia di una improvvisa e impetuosadi. È accaduto inche, sulla scia di quanto accaduto nei giorni scorsi in Cina, si è L'articolo NewNotizie.it.